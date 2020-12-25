25 декабря в Пестравском и Большечерниговском районах Самарской области были избраны новые главы. Оба кандидата прошли конкурсную процедуру на пост главы своего района.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что вскоре в двух районах на юге области сменится руководство. И вот, от слов к делу, руководить Пестравским районом будет Сергей Ермолов, который ранее занимал пост заместителя, а в Большечерниговском районе – Алексей Акимов, руководивший районным управлением сельского хозяйства.По словам губернатора, смена руководства была связана и с жесткими оценками, во время его визитов на территорию районов, а также с обращениями местных жителей. В Пестравском районе смена главы связана с обращениями жителей, а смена в Большечерниговском районе связана с другими причинами, в том числе с низкими показателями результативности.