Несмотря на то, что в самарской области запретили проведение массовых мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, праздничные мероприятия для детей пройдут в торговом центре «Мега», на 24 километре Московского шоссе в Самаре. Однако спектакли пройдут с определенными условиями, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для гостей.- Совместно с городом профессий будущего «КидБург» мы будем проводить праздничные спектакли для детей. Каждая программа включает игры, задания и другие интерактивы – скучать не придется, - рассказали представители «Меги» в Самаре.2 января: спектакль «Путешествие по сказкам». Вместе с Василисой Премудрой мы отправимся в путешествие по миру русских народных сказок.3 января: спектакль «Белые сказки для елочки». Наши юные гости смогут подарить Ёлочке настоящую белую зимнюю сказку вместе с героями.4 января: спектакль «Зимняя история. Письма Дедушке Морозу. Вместе с главными новогодними персонажами перечитаем письма, а также поможем Снеговику сдать экзамены.5 января: спектакль «Путешествие по сказкам».Все спектакли будут проходить на сцене города профессий будущего «КидБург» в 13:00 и в 16:00.Количество мест ограничено. Попасть на представление можно только по предварительной регистрации на сайте mega.ru, в разделе «Мероприятия». Отметим, что если в семье несколько детей, то оформлять приглашение нужно на каждого ребенка отдельно.Посещение спектакля доступно для участников программы лояльности MEGA Friends – перед спектаклем необходимо будет предъявить личный QR-код персоналу. Родителям при себе иметь документ, удостоверяющий личность.