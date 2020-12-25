25 декабря состоялось долгожданное событие для всех жителей Похвистнево и Похвистневского района Самарской области. В городе открылась первая ледовая арена, построенная в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также она будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с местными жителями оценил качество строительства «Похвистнево Арены» и посетил первый состоявшийся там