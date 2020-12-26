В выходные в Самарской области ожидается сильный снег, сообщили в Приволжском УГМС.По данным синоптиков, в некоторых районах ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров. На дорогах возможно образование снежных заносов, также будет сильный ветер.Температура воздуха ненадолго повысится, местами ожидается до -1 градусов. В целом погода будет нестабильной, ее характер формируют активные фронтальные разделы атлантического вихря.В начале следующей недели осадки прекратятся и вновь станет холодно. В понедельник будет до -10 градусов днем, ночью похолодает до -14.Средняя температура на 4 градуса ниже нормы.