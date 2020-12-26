В 2021 году в Самарской области начнется реконструкция детских школ искусств. На эти цели предусмотрено 100 млн рублей, большая часть средств поступит из федерального бюджета. Их удалось привлечь благодаря инициативе рабочей группы Госсовета по культуре во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.«Мы добились ощутимых результатов. Президент РФ Владимир Путин поручил привести в порядок музыкальные школы и детские школы искусств. Со следующего года модернизация детских школ искусств войдет в нацпроект «Культура». Федеральным министерством культуры уже подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей», - рассказал Дмитрий Азаров.Президент страны во время заседания обновленного Госсовета отметил важность оказания поддержки детских школ искусств. «Мы много раз к этому возвращались, так называемая дополнительная образовательная инфраструктура – это всякие кружки, дополнительные меры, на них нужно будет обратить особое внимание. Мы всегда ее как бы держали в тени, это была ответственность прежде всего регионов, муниципалитетов, – надо будет соответствующую помощь им оказывать обязательно», - сказал глава государства.