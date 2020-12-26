Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов из Крыма, которые были задержаны в Самаре при попытке провезти наркотики. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.По версии следствия, адвокаты, один из которых является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва, с целью дальнейшего сбыта приобрели сильнодействующее вещество – амфетамин. В пятницу, 24 декабря, они были задержаны на территории Самарской области. По уточненным данным, в автомобиле, на котором они ехали, нашли более 1 кг наркотиков.Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.