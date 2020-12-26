Роспотребнадзор РФ ввел двухнедельный карантин для приезжающих из Великобритании. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.Гражданам, прибывшим из Великобритании, необходимо в течение двух недель соблюдать двухнедельную самоизоляцию со дня прибытия по месту жительства или пребывания.С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, где обнаружили новый штамм коронавируса, который премьер-министр страны Борис Джонсон назвал более опасным, чем существующий сейчасПосле выявления нового генетического типа коронавируса в стране были ужесточены ограничения.