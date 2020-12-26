В Самарской области за прошедшие сутки выявили 307 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Это один из наибольших показателей, зафиксированных в Самарской области, в регионе регулярно фиксируется свыше трехсот новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 29 864 человек.Вылечились 27 563 человека, из которых 294 – за прошедшие сутки. На протяжении шести дней в регионе нет смертельных случаев среди заразившихся. Ранее умерли 540 человек.В целом по стране за сутки зафиксировали 29 258 новых случаев заражения. С начала пандемии заболели более 3 млн человек.