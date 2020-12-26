В Самаре подвели итоги обработки обращений в соцсетях от жителей. В центре управления регионом подсчитали, что количество ответов на вопросы и жалобы жителей за месяц выросло на треть. И среднее время ожидания реакции составило 3 часа.В декабре жителей волновал вопрос о том, почему на утренники в детские сады не пускают Деда Мороза. В Роспотребнадзоре объяснили, что это вызвано эпидемиологической обстановкой. На праздник нельзя допускать даже родителей. Это нужно, чтобы сберечь здоровье и жизнь людей.Среди самых популярных тем для вопросов: ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, экология.Главные вопросы, которые удалось решить жителям, представители ЦУР тоже озвучили. Например, из-за жалоб жителей изменился подход к применению реагентов - расчищать тротуары и проезжую часть стали более локально.Жители Железнодорожного района через соцсети добились установки ограждения у пешеходного тротуара на улице Тухачевского. А в \\"Волгаре\\" наконец-то включили светофор на пересечении Осетинской и Тихомирова, теперь здесь ездить стало гораздо удобнее и водители надеются, что этот шаг поможет победить пробки.