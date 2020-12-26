Стало известно, как будут работать детские сады 31 декабря, в канун Нового года. Напомним, что в Самарской области этот день объявлен выходным. В государственных учреждениях и большинстве компаний сотрудники вместо этого дня работают 26 декабря. При этом есть ряд профессий, представители которых 31 декабря будут трудиться. У них возникает закономерный вопрос: где оставить детей дошкольного возраста.25 декабря Дмитрий Азаров поручил министерству образования региона определиться с этим вопросом. Министр Виктор Акопьян посоветовался с представителями родительского комитета и решение было принято.31 декабря детские сады в Самарской области будут работать по заявительному принципу.- Убедительно просим вас в кратчайшие сроки сообщить воспитателям любым удобным способом, необходима ли вам работа детского сада в этот день или нет, - обратился к родителям министр.Детей разного возраста смешивать в группах не будут. Детский сад 31 декабря откроется, даже если придет только один ребенок.С 11 января 2021 года дошкольные учреждения начнут работать по своему привычному графику.