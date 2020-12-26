В Самарской области открылся новый офис врача общей практики по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Новый офис появился в селе Белозерки Красноярского района. В офисе имеется все необходимое медицинское оборудование. Обустроены кабинеты врача, смотровой, процедурный, прививочный, физиотерапевтический, а также помещения для приема врачей узких специальностей.За офисом также закреплен новый автомобиль «Нива», на котором врачи смогут оперативно выезжать к пациентам.Губернатор Самарской области осмотрел новый офис, оценил условия работы медиков и поблагодарил их за работу.