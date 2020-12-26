Стало известно расписание работы почтовых отделений в Самаре в новогодние праздники и в Рождество в 2021 году. 31 декабря 2020 года отделения закроются на час раньше. Выходными днями для Почты России в Самаре будут 1,2,7 января. Также в эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.По обычному графику почтовые отделения в Самарской области и Самаре будут работать 3, 4, 5, 6, 8 и 9 и 10 января.Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставлять по согласованному с Пенсионным фондом графиком. Посмотреть адрес и режим работы ближайшего почтового отделения можно на сайте pochta.ru.