За прошедшие сутки в Самаре зафиксировали 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.В региональной столице регулярно находят больше всего новых случаев, чем в других городах и районах области. Не считая Самары, больше всего заразившихся в Тольятти (22) и Кинельском районе (11).Среди пациентов с ОРВИ и пневмонией за сутки нашли 255 заразившихся, 52 выявили при профосмотрах.Всего с начала пандемии заболели 29 864 человека. Из них вылечились 27 563 заразившихся, из которых 294 выписали за прошедшие сутки.На протяжении шести дней не было смертельных случаев, ранее умерли 540 человек.