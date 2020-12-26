Новый детский сад «Экоцветик» откроется в селе Белозерки Красноярского района. Он был построен по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.Детский сад рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет. На первом этаже будут группы ясельного возраста, также там обустроили спортзал и медицинский кабинет. На втором этаже расположатся группы дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.Дети пойдут в новые группы уже 11 января 2021 года. Во время рабочей поездки готовность детского сада к открытию проверил губернатор Дмитрий Азаров. Работникам он вручил мультимедийный проектор, а будущим воспитанникам – сладкие новогодние подарки.