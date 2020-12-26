В Самарской области в новогодние праздники в поликлиниках будут работать отдельно выделенные кабинеты для пациентов с признаками вирусных заболеваний. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Режим работы поликлиник установлен с 8 до 20 часов. Помощь пациентам с ОРВИ и коронавирусом будут оказывать в обычном режиме. В случае признаков заражения рекомендуется оставаться дома и вызвать врача. Также можно обратиться в координационный центр, который создан для работы с пациентами с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом, позвонив по бесплатным телефонам 122 и 8 800 30 22 163.По данным на 26 декабря, в Самарской области коронавирусом заразились 29 864 человека, в том числе, 307 – за прошедшие сутки.