В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщают в региональном МЧС. В ближайшие сутки ожидается сильный снег, местами метель с порывами ветра до 20 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы.По данным синоптиков, осадки ожидаются только на выходных, при этом повысится температура воздуха, местами по области будет до -1 градуса.С началом следующей недели вновь станет холодно, а интенсивность осадков снизится. Гражданам советуют при сильной метели без острой необходимости не выезжать на автомобилях, особенно на загородные трассы.В Самаре в усиленном режиме будет работать снегоуборочная техника.