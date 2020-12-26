200 человек из регионов смогут стать участниками проекта Единой России \\"Федеральный ПолитСтартап\\". Всего заявки поступили от 6739 претендентов, так что конкурс на место был очень высокий. Из 200 прошедших участников - 134 депутаты различного уровня, средний возраст - 38 лет, почти четверть - женщины.- Для нас очень важно было отобрать людей, обладающих определенным авторитетом — поскольку федеральная кампания — высокий уровень ответственности. Мы не пробуем кандидатов, мы ищем перспективных бойцов, понимающих, что такое выборы, - рассказал о задачах проекта руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов партии Единая Россия Роман Романов.Также организаторы отмечают, что такой отбор позволил выявить ярких региональных лидеров - им тоже уделят свое внимание, даже если они не вошли в число двухста участников.Теперь всех участников разделят на четыре группы и организуют очное обучение в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер». Политстартаповцев ждут практические занятия в условиях реальной избирательной кампании. Домашним заданием станет разработка электоральной стратегии.