Две сертификата - каждый на миллион рублей - получил перед Новым годом самарский госпиталь ветеранов войн, в котором в октябре начали оказывать помощь пациентам с пневмонией и коронавирусом.Напомним, что сегодня по поручению губернатора Дмитрия Азарова объединенный волонтерский центр \\"Единой России\\" постоянно ведет работу по привлечению для нужд медиков благотворительной помощи. Сейчас помочь медикам госпиталя решили сотрудники одного из ведущих российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения – «Евротехника». Миллион рублей направят на техническое оснащение и поощрение врачей к праздникам.Еще один сертификат на миллион рублей вручили от члена попечительского совета Госпиталя, депутата Государственной Думы ФС РФ Виктора Казакова. За помощь депутата поблагодарил начальник госпиталя Александр Каширин и отметил, что благодаря этим средствам госпиталь сможет закупить новое оборудование и оказывать жителям региона еще более качественную помощь.