В Самарской области подарки из \\"Коробок новогоднего счастья\\" начали передавать маленьким пациентам поликлиник и больниц региона. Всего детям готовы передать более 3 тыс. подарков. Старт акции дал глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Он с помощниками доставил подарки в детскую городскую больницу №2 в Тольятти.- Болеть всегда обидно, а под Новый год – вообще несправедливо. Надеемся, что эти подарки порадуют детей и новогоднее настроение, - отметил он.Выздоровления детям пожелала и председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина- Вот такая коробка счастья на новогодние праздникидолжна быть у каждого. Тогда и выздоровление пойдет быстрее. И конечно, пусть новый год будет окрашен вот такими хорошими, радостными эмоциями и наполнен оптимистичными подарками, - подчеркнула она.Напомним, что по инициативе \\"Единой России\\" и поддержке министерства здравоохранения акция \\"Коробка новогоднего счастья\\" проходит во всех 45 муниципалитетах Самарской области. Уже собранные 3 тысячи подарков распределят по 35 медицинским учреждениям.