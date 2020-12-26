В Самаре в субботу утром произошла авария с участием нескольких автомобилей на Московском шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.В 7:45 около Ботанического сада водитель на «Ладе Приоре» врезался в малолитражку «Киа Пиканто». От удара автомобиль отбросило сначала на стоящий впереди грузовик «Камаз», а затем кроссовер Kia Sportage, который находился слева.По свидетельству очевидцев в соцсетях, водитель «Приоры» ехал излишне быстро на этом участке, внезапно перестраиваясь. На дороге образовался сильный затор, поврежденные машины перекрыли часть дороги.В результате аварии никто не пострадал. Полицейские выясняют причины произошедшего.