В воскресенье в Самаре планируют в шесть раз увеличить количество снегоуборочной техники, сообщают в городской администрации.Ранее в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающегося снегопада. По данным Приволжского УГМС, пройдет сильный снег, местами метель, порывы ветра до 20 м/с.В субботу в Самаре продлили смену служб благоустройства, техника выйдет на работу и ночью.При расчистке улиц основное внимание уделят территории около больниц, особенно тех, где лечатся заразившиеся коронавирусом.В воскресенье на расчистку улиц выйдет порядка 300 единиц техники, что в 6 раз больше, чем в другие дни. Как отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, не откажутся в городе и от применения реагентов. «Понятно, что кому-то нравится ходить в чистых ботинках, когда реагента на дорогах нет. Но я полагаю, что первоочередное – это вопрос безопасности как пешеходов, так и автомобилистов», - сказал Василенко.При этом, ранее сообщалось, что после жалоб жителей в городе ограничат использование реагента.