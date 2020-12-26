В новогодние праздники в Самарской области в прежнем режиме продолжат выдавать и доставлять льготные лекарства пациентам с коронавирусом, а также в случаях, если есть подозрение на заражение. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Необходимые лекарства в регионе приобретают как за счет областного, так и федерального бюджета. Ранее лекарства получили уже более 20 тыс. человек.Поликлиники в регионе в новогодние праздники будут работать с 8 до 20 часов. Будут работать кабинеты для больных с вирусными заболеваниями.По последним данным, за прошедшие сутки в Самарской области 307 новых заразившихся. Всего с начала пандемии заболели 29 864.