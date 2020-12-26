Жители ЖК \\"Солнечный\\" под Тольятти с 11 часов вечера остались без электричества, воды и отопления.- Вроде бы авария произошла не в нашем микрорайоне, а у сетевой компании, которая снабжает нас электричеством, - рассказали корреспонденту \\"КП-Самара\\" местные жители. - Сидим в машинах греемся и заряжаем гаджеты - больше негде.Обитатели микрорайона утверждают, что авария затронула не только их, но коттеджный поселок \\"Звездный\\" неподалеку. Таким образом без благ цивилизации остались несколько тысяч семей. Вернуть их народу обещают... часа через три. Как все это время в метель должны выживать в остывающих домах семьи с детьми и пенсионерами - не совсем ясно.Напомним, это не первый случай, когда этой зимой ЖК \\"Солнечный\\" остается на морозе без воды, света и отопления. 2 декабря в микрорайоне вышла из строя подстанция - при аварии обесточены были все жилые дома, и, чтобы прогреть их, пока проводились ремонтные работы, чиновники пригоняли огромный дизельный генератор.На данный момент, по словам обитателей ЖК \\"Солнечный\\", они остаются один на один со своими проблемами. \\"Комсомолка\\" следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Целый микрорайон под Тольятти ночью остался без электричества, отопления и горячей водыВсе из-за электроподстанции, которая и так дышала на ладан, а рано утром решила \\"попрощаться с жизнью\\" (подробности)Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти35 млн рублей, которые местная управляющая компания собрала с жильцов, по каким-то причинам не дошли до энергетиков, силовики подозревают, что дело тут в мошенничестве (подробности)Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройкахВместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)