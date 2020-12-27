В электричке под Самарой поймали наркокурьера с героином. Об этом рассказали в ГУ МВД Самарской области.Как пояснили правоохранители, о возможном наркокурьере – 26-летнем жителе села Обшаровка - они узнали из оперативных источников. После того, как информация подтвердилась, полицейские приступили к задержанию злоумышленника.- Мужчину задержали в электричке, когда тот направлялся домой в Обшаровку, - рассказали в полиции. – Во время личного досмотра в присутствии понятых в подкладке куртки был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.Экспертиза показала, что злоумышленник перевозил героин массой 3, 01 грамма. Наркокурьер заявил, что хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта, эту информацию сейчас проверяют. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.