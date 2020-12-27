В Самаре молодого водителя ночью занесло под «Газель». ДТП произошло 26 декабря в половине первого ночи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.Виновником и жертвой ДТП стал 21-летний водитель за рулем ВАЗ-21093. Он ехал по улице Ново-Вокзальная со стороны улицы Нагорная в направлении Ставропольской. Однако что-то пошло не так, и в районе дома 84 по улице Ново-Вокзальная неопытный автомобилист не справился с управлением машиной. И автомобиль на полной скорости занесло на припаркованную справа по ходу движения «Газель».- В результате ДТП водитель легковушки с различными телесными повреждения доставлен бригадой скорой помощи в больницу, - сообщили правоохранители.Сейчас по факту аварии проводится проверка.