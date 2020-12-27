Прокуратура Ставропольского района проверит, почему под Тольятти несколько тысяч человек ночью в метель остались без воды, электричества и тепла, сообщает ведомство.Коммунальная авария произошла в субботу в 11 часов вечера, когда многие жители ЖК «Солнечный» уже готовились лечь спать. Внезапно в домах пропали свет и вода, а батареи начали стремительно остывать. На улице бушевала метель, и чтобы согреться, людям приходилось по очереди бегать в припаркованные во дворе машины или кутаться в зимнюю одежду.- По предварительным данным, аврия произошла из-за того, что вышла из строя трансформаторная подстанция ООО \\"Степь\\", расположенная в селе Подстепки Ставропольского района, - сообщили в прокуратуре. - В результате без электричества остались частные жилые дома ЖК \\"Звездный\\" и 29 многоквартирных домов в ЖК «Солнечный».Восстановить электроснабжение удалось только к трем часам ночи, то есть люди просидели без коммунальных услуг четыре часа. Сейчас электричество в дома поступает в штатном режиме.- Мы проведем проверку и дадим оценку действиям ответственных лиц в этой ситуации, - пояснили в прокуратуре.