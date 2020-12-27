Коронавирус в Самарской области унес еще 13 жизней. Такие данные на 27 декабря опубликовал оперштаб региона.По сообщению оперштаба, самой молодой погибшей от ковида 27 декабря стала 36-летняя женщина. Она страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. С такими же заболеваниями от ковида скончалась 85-летняя самарчанка. Погибшие мужчины 63, 65, 72, 73, 79 лет, а также женщины 58, 71 года имели проблемы с сердцем, мужчина 69 лет- с органами дыхания. Женщина 60 лет имела в анамнезе заболевания почек, женщина 73 года - сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и почек. У одного из погибших – 79-летнего самарца – коронавирус был осложнен заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и органов дыхания.До этого шесть дней подряд в регионе не фиксировали смертей от коронавируса.С начала пандемии от COVID-19 в Самарской области скончалось 553 человека. Показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе в два раза ниже, чем в целом по стране.