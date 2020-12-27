В Самаре хотят обновить популярное у горожан приложение «Прибывалка». Об этом в соцсети сообщили представители департамента транспорта города.Чем именно обусловлена необходимость обновления и какие функции собираются добавить в популярное приложение, пока неизвестно.- Обновление действительно планируется, но подробности пока неизвестны, точные сроки – тоже, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в департаменте транспорта и посоветовали обращаться напрямую к разработчикам.В организации, обслуживающей «Прибывалку», от подробных комментариев также воздержались.Напомним, «Прибывалка» заработала в Самаре в 2016 году и стала одним из первых подобных приложений в стране. Жители города сразу оценили удобство сервиса, который показывает время прибытия общественного транспорта и маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.