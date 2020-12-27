В Самарской области назвали города-лидеры по числу новых заболевших коронавирусом на 27 декабря 2020 года. По данным регионального оперштаба больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 было обнаружено в Самаре – 114 человек.Еще 99 заболевших прибавилось в Тольятти, 15 – в Сызрани, по 11 – в Новокуйбышевске и Кинельском районе.В других городах и районах региона рост не столь значительный. Например, в Чапаевске число заболевших с подтвержденным диагнозом выросло на 6 человек, в Красноярском районе – на 5 человек, в Отрадном и в Кинеле – на 4 человека, столько же – в Похвистневском, Приволжском, Безенчукском, Пестравском районах.Всего за сутки в Самарской области число заболевших выросло на 311 человек и достигло 30175 больных. Известно о 13 новых умерших, их общее число достигло 553 человек.Из новых заболевших подавляющее большинство – 257 человек – обнаружены при обследовании пациентов с пневмонией и ОРВИ. Остальные не имели признаков болезни.