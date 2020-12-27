За минувшие сутки в Самарской области выпало 26% от месячной нормы осадков декабря – всего 10 миллиметров. Об этом сообщили региональные власти. Сейчас высота снежного покрова в среднем по региону составляет 25 сантиметров.Из-за обильного снегопада коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. Как рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в ночь с 26 на 27 декабря на расчистке региональных дорог Самарской области было задействовано 318 единиц спецтехники. Днем техники на дорогах стало еще больше – 27 декабря на улицы и трассы вышли 425 спецмашин.- Днем расчищаются и обрабатываются проезжая часть, тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки. В ночь с 27 на 28 декабря на дорогах Самарской области будет задействовано до 500 единиц техники. В случае необходимости будет выведена дополнительная техника. Бесперебойное движение транспорта будет обеспечено, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.Проезд по федеральным дорогам также обеспечен, затруднений движения по трассам не было.