Необычное ЧП произошло днем в воскресенье 27 декабря с автобусом 268 маршрута. В соцсетях появилось видео, как микроавтобус с пассажирами застрял в сугробе во дворе на Металлурге и безуспешно пытается выбраться из заносов. У читателей сразу возникла масса предположений, как транспорт мог очутиться в столь необычном месте, а некоторые порадовались, что это не праздничный караван «Кока-колы».Однако, как рассказали очевидцы, все дело оказалось в ДТП, которое перекрыло проезжую часть.- На проспекте Металлургов авария была с троллейбусом,- рассказывает очевидец Ольга Петрова. - Движение было полностью перекрыто. Вот водитель маршрутки и решил поехать в объезд.К несчастью, из-за снегопада и нечищенных проездов передвижение по двору оказалось сложнее, чем предполагал водитель. Микроавтобус основательно застрял. Чтобы вытащить его из сугроба, нескольким мужчинам пришлось довольно долго толкать его вручную.