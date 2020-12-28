В Самару в начале последней недели декабря придет сильное похолодание: до -23 градусов в ночное время. После \\"оттепели\\" этих выходных с обильными снегопадами, грядущее наступление жесткой зимы кажется неуютным. К тому же самарцы по предварительным прогнозам синоптиков настроились на теплый Новый год. Но этого, видимо, не случится.Уже в ночь с понедельника на вторник столбики термометров опустятся до -23 - местами по области. Днем будет _10 _15, осадки прекратятся, снег если и будет идти, то очень незначительный. Такая же морозная погода сохранится вплоть до среды 30 декабря 2020 года.- В начале следующей недели, после прохождения холодного атмосферного фронта, осадки прекратятся,а температура воздуха вновь понизится, - объяснила такие изменения синоптик Приволжской УГМС Ирина Вытягова.Напомним, что ранее синоптики предсказывали январский тренд на теплую зиму - начатся 2021 год должен с температуры выше климатической нормы. Впрочем, предварительные прогнозы могут корректироваться.