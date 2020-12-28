Тольяттинская \\"Лада\\" в воскресенье проиграла \\"Ижстали\\" в мачте Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Тольятти во Дворце спорта \\"Лада Арена\\".\\"Ижсталь\\" в турнирной таблице идет на последнем месте и в Тольятти приехала после четырех поражений подряд. \\"Лада\\" до этого матча дважды победила.Тольяттинцы проиграли со счетом 2:3. В турнирной таблице команда занимает 20-е место, уступая зоне плей-офф три очка.Следующий матч \\"Лада\\" проведет во вторник, эта игра станет последней в текущем году для тольяттинцев. Дома команда примет альметьевский \\"Нефтяник\\", который является одним из лидеров лиги, занимая второе место в турнирной таблице.