Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС победил альметьевский \\"Нефтяник\\" в матче Высшей хоккейной лиги. Команды играли в воскресенье в Самаре во Дворце спорта \\"Кристалл\\".\\"Нефтяник\\" перед игрой в Самаре победил пять раз подряд. Самарцы перед этой встречей добились двух побед.В этой встрече ЦСК ВВС продлил победную серию до трех матчей, выиграв со счетом 2:1. В турнирной таблице самарская команда занимает 21-е место и идет следом за тольяттинской \\"Ладой\\". До зоны плей-офф ЦСК ВВС не хватает семи очков.Во вторник самарцы проведут заключительный матч года, встретившись с \\"Ижсталью\\". Игра снова пройдет в Самаре.