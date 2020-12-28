Эксперты Авито составили список наиболее популярных товаров за 2020 год. Как оказалось, чаще всего пользователи искали на сайте различные маски. В Самаре за год маски покупали в 5 раз чаще, чем в прошлом году. Интересовались самыми разными - обычными, с рисунками, поштучно или в упаковке.В условиях длительной самоизоляции люди старались обустроить домашний уют. Одними из самых часто приобретаемых товаров стали диван и его \\"логичное дополнение\\" - телевизор. Следом в списке популярности оказался холодильник.В условиях удаленной работы и онлайн-обучения пришлось обустраивать домашнее рабочее место, поэтому в список самых популярных товаров попали ноутбук и стол.Когда режим самоизоляции был снят, в список популярности попали товары для активного отдыха - велосипеды и кроссовки.