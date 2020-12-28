В Самаре за ночь из города вывезли 6,5 тыс. тонн снега. Об этом сообщили в городской администрации.В выходные на город обрушился сильный снегопад. На улицах появились огромные сугробы, на дорогах - снежные заносы. Детей взрослые катали на санках, ребята веселились в сугробах и играли в снежки. Городские службы же вышли на работу.Снег в городе убирали 540 единиц техники и 393 работника коммунальных служб. В первую очередь чистили дороги, по которым ходит общественный транспорт, а также подъезды к соцучреждениям и больницам, особенно тем, где лечатся пациенты с коронавирусом.По прогнозам синоптиков, с началом этой недели в Самаре вновь похолодает, а интенсивность осадков снизится.Расчищенные самарские дороги оценил Дед Мороз.