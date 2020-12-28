В трех районах Самарской области побит рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.В Большой Глушице был перебит рекорд 1995 года, когда выпало 9,6 мм осадков, а за прошедшие сутки зафиксировали 14,6 мм. В Челно-Вершинах перекрыт показатель 2010 года, тогда было 10,4 мм осадков, на этот раз - 17,1 мм. В Кинель-Черкассах превышен показатель 2012 года, когда выпало 10,1 мм осадков, а в этом годы - 15,4 мм.В Самаре на расчистку улиц вышло несколько сотен единиц техники, а работу коммунальных служб оценил Дед Мороз.По прогнозам синоптиков, на этой неделе осадки прекратятся, вновь станет холодно.