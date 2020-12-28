Принимая во внимание особенности текущего года, гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» предоставил возможность для бытовых потребителей оформить онлайн-рассрочку! Воспользоваться предложением могут потребители, имеющие задолженность от 4 000 рублей, сформированной на протяжении 4 и более месяцев. Для оформления онлайн-рассрочки достаточно перейти в Личный кабинет на samges.ru, оформить заявку на странице «Оплатить электроэнергию» и дождаться результата её рассмотрения от СамГЭС. Ответ поступит на электронную почту в течение 3-х рабочих дней.Условия предоставления рассрочки:- срок погашения не превышает 6 месяцев;- первоначальный взнос не менее 20% от суммы задолженности;- оплата первоначального взноса в Личном кабинете.Напоминаем, что уже с 1 января 2021 года заканчивается временный мораторий на начисление пеней за неуплату по счетам ресурсоснабжающих организаций.