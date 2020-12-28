Райффайзенбанк проанализировал, как жители крупных городов, включая самарцев, готовятся к Новому году – какие подарки покупают детям, родным, друзьям и коллегам? Где планируют встречать 2021 год? Пойдут ил на корпоративы и будут ли ставить елку?Опрос проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, в нем приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.Новый год – детский праздникПодарки: дети мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки73% родителей утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год.Первое место в рейтинге пожеланий занимают игрушки (53%), на втором месте гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники, так ответили 48% опрошенных родителей. Почетное третье место в списке детских пожеланий занимают сладости (43%). Меньше всего, по данным опроса, дети мечтают о подарочных сертификатах и бумажных книгах.Родители собираются дарить своим детям игрушки (53%) и сладости (44%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 33% респондентов.Самая большая разница между детскими мечтами и реальными планами родителей – в категории “домашние животные” (о них мечтают 18% детей, а дарить собираются всего 2% родителей), а также компьютерные игры и приставки – хотя их загадывают 23% детей, получить в качестве подарка смогут всего 10%.В Самаре 55% родителей планируют потратить на новогодние подарки детям более 3 тысяч рублей, из них 11% – более 9 тысяч.Организация новогодних праздников: каждая пятая семья с детьми планирует приглашать Деда Мороза домой27% жителей Самары планирует приглашать Деда Мороза домой, а 33% организует поздравление онлайн. При этом 56% родителей, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, поведут детей на новогодние представления.Наибольший интерес к личному визиту Деда Мороза сохраняют семьи малышей в возрасте до 3 лет: среди них приглашать владельца мешка с подарками собираются 26%. Самой активной в отношении новогодних мероприятий группой оказались родители малышей в возрасте 3-5 лет: на представление среди них планирует отправиться каждая вторая семья (55%).Читайте далее >>>