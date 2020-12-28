В Самаре в суд передали уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который использовал деньги компании, где работал, для своих нужд. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.По данным полиции, мужчина работал бухгалтером и с 2017 по 2018 годы совершил несколько платежей на чужой счет, якобы оплачивая строительные и ремонтные работы. Всего он произвел 14 таких платежей на разные суммы - от 7 до 78 тыс. рублей.Кроме того, он оплачивал собственные кредиты на общую сумму в 200 тыс. рублей. Обо всем этом стало известно после увольнения бухгалтера, когда производили ревизию.Во время следствия мужчина свою вину признал и возместил причиненный ущерб. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит крупный штраф.