В уходящем 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, Самарская сетевая компания, являющаяся системообразующим предприятием, отвечающим за энергетическую безопасность региона, оперативно перестроила работу и продолжила эффективно функционировать. В первую очередь изменения коснулись работы Центра обслуживания потребителей - в целях предотвращения распространения коронавируса очно потребителей принимали исключительно по предварительной записи с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, для граждан были доступны все дистанционные способы взаимодействия. В результате этого число обращений в Личный кабинет на сайте компании по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4 раза и составило 3 236.Тенденция к ежегодному увеличению количества потребителей, обратившихся в ССК за той или иной услугой, сохранилась и в этом году. Только заявок на технологическое присоединение к сетям ССК сотрудники Центра обслуживания потребителей в текущем году приняли 8 792, что на 17% больше, чем в 2019 году.Таким образом, новые условия работы послужили стимулом для развития цифровых сервисов компании.