Чиновник из Самары Александр Дорофеев назначен исполняющим обязанности министра социальной защиты населения Хабаровского края.Дорофеев ранее работал в Самаре на различных должностях, занимался вопросами соцподдержки, курировал направление культуры и досуга населения, работал в министерстве труда.Ранее еще два чиновника из Самары получили должности в Хабаровском крае. Министерство транспорта возглавил Роман Мирошин, а главой министерства культуры стал Юрий Ермошкин.Регион в июле текущего года возглавил самарский политик Михаил Дегтярев. В статусе временно исполняющего обязанности губернатора он сменил Сергея Фургала, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей.