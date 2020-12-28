В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 310 человек, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Это один из наивысших показателей с начала пандемии, в регионе стабильно фиксируют более трехсот заразившихся за сутки. Всего заболели 30 485 человек. Из них вылечились 28 078 заболевших, в том числе, 251 - за прошедшие сутки.Сообщается о 13-ти умерших за сутки, столько же было и в воскресенье, при этом ранее на протяжении шести дней летальных случаев не выявляли. Всего умерло 566 заразившихся.В целом по стране за сутки 27 787 заразившихся, за все время заболели более 3 млн человек.