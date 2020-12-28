Дети с ограниченными возможностями здоровья, из семей в трудной жизненной ситуации и многодетных, сироты, опекаемые и приемные – ребята, которым особо необходимо внимание со стороны взрослых и общение со сверстниками, собрались на заснеженной площадке куйбышевского отделения Комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь их ждали веселые игры и хороводы вокруг елки, а также традиционные подарки от КНПЗ.- Новогоднюю акцию «Елочка, дари!» мы проводим не первый год, - улыбается молодой специалист Анастасия Островская. – А сегодня волонтерство актуально как никогда – дети соскучились по празднику, и сотни заводчан помогли им его подарить. Творческую программу для новогоднего праздника подготовили специалисты молодежного центра «Диалог».Накануне Нового года без внимания нефтепереработчиков не остались и пожилые одинокие люди. Заводчане собрали продуктовые наборы и развезли их по домам пенсионерам. За последние годы многочисленные акты доброй воли превратились на заводе в активное волонтерское движение. На днях 20 неравнодушных и активных сотрудников предприятия получили нагрудные знаки отличия «За служение людям».