Стало известно, каков размер средней пенсии в Самарской области. Как выяснили журналисты КП-Самара в Самарастате, в октябре 2020 года эта цифра составила 14814 рублей. За год эта сумма выросла на 119 рублей.За год размер средней пенсии вырос на 844 рубля. В октябре прошлого года она составляла 13 970 рублей.Напомним, что в конце прошлого года число пенсионеров в Самарской области превысило миллион человек. На следующий год установлен новый прожиточный минимум пенсионера: 9512 рублей. С 1 января 2021 года пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%, почти в полтора раза обгоняя инфляцию. Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 2%.