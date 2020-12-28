В Самаре из-за порыва водопровода диаметром 900 мм образовался потоп на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса.Ранее в соцсетях жители выложили видео, как машины едут в огромной луже. Как выяснилось, крупный потом образовался из-за коммунальной аварии.Как сообщили \\"КП-Самара\\" в пресс-службе \\"РКС-Самара\\", сейчас на месте работают специалисты, выясняются причины произошедшего. При этом близлежащие дома от водоснабжения не отключались.Оценок относительно времени устранения утечки специалисты пока не дают, это станет известно, как только будут понятны причины порыва.Ранее сообщалось, что под Тольятти несколько тысяч семей остались без воды, света и отопления.