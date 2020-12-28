По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ, в этом году американская рождественская комедия 1990 года «Один дома» обогнала в киночартах региона российский новогодний альманах «Елки». Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году. Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.Топ-10 новогодних фильмов. В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Самарской области, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма «Один дома», «Елки 3» и культовый новогодний советский фильм «Ирония судьбы, или с легким паром».В списке самых популярных праздничных фильмов в Самарской области:1. Рождество на двоих2. Новогодний ремонт3. Отпуск по обмену4. Один дома, Один дома - 25. Иван Васильевич меняет профессию6. Здравствуй, папа, Новый год7. Ёлки 38. Рождество9. Необыкновенная история на Рождество10. Ирония судьбы, или с легким паромЧто еще смотрят в Самаре? Жители области и областной столицы поднимают настроение не только полнометражным кино – популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Главными телеканалами, которые посмотрели пользователи МегаФон ТВ в новогодние каникулы этого года были Первый, СТС и Россия 1. Среди сериалов этого года лидируют: «Гранд», «Фитнес» и «Содержанки». А самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:1. «Гринч»2. «Рождественская история»3. «Король-лев»Киноновинки. Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи - «Непосредственно Каха» эксклюзивно в подписке START. А ближе к концу декабря появятся другие голливудские и отечественные премьеры.Как смотреть выгоднее? Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию - подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», «START», «More.tv», «Большой детский». При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.