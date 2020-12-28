В Самарастате рассказали как выросла средняя зарплата в Самарской области в 2020 году. За 10 месяцев с января по октябрь 2020 года она составила 37 833 рубля. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.Судя по графику изменения заработной платы за год, провал был в августе 2020 года, после этого наблюдается небольшой рост.Гораздо больше среднерегионального уровня получают в Самарской области сотрудники предприятий по добыче полезных ископаемых: средний размер зарплаты за 10 месяцев 62 432 (58 624 в октябре). Хуже всего в этом году дела в отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания. Здесь средняя зарплата за 10 месяцев составляет 18 998 рублей (20386 в октябре).Средняя зарплата в образовании - 31 521 рублей за 10 месяцев (чуть меньше в октябре, 30 464 рубля).