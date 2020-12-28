Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.Читайте далее >>>