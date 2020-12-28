В Самаре за прошедшие сутки нашли 180 заразившихся коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.В регионе обычно больше всего новых случаев заражения находят в областной столице, в этот раз много выявили в Тольятти, где 90 заболевших. Всего в регионе 30 485 случаев с начала пандемии.Среди пациентов с ОРВИ и пневмонией заразились 267 человек, 43 узнали о заражении при профосмотре.Уже второй день фиксируется 13 умерших. На этот раз скончались семь женщин в возрасте от 46 до 78 лет и шестеро мужчин возрастом от 43 до 79 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего умерло 566 человек.Вылечились 28 078, в том числе, 251 - за прошедшие сутки.